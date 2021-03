Langrennsledelsen utsetter offentliggjøringen av stafettlaget for menn

NTB Sport

Uttaket skulle i utgangspunktet ha vært presentert på et digitalt pressetreff klokka 09 torsdag, men i stedet blir det lagt til torsdag kveld klokka 17.

Det er kun lagt opp til digitalt treff slik det var med kvinnenes uttak onsdag. Også det var utsatt fra morgen til ettermiddag.

Etter den positive koronatesten til hopperen Halvor Granerud er tilgangen til norske langrennsutøvere utenfor mixed sone på stadion blitt mer begrenset.

Onsdagens verdensmester på 15-kilometeren, Hans Christer Holund, gikk seg etter all sannsynlighet inn til en plass for Norge under fredagens stafett. Holund går trolig tredje etappe. Johannes Høsflot Klæbo blir nokså sikkert ankermann.

