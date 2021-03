LSK kjempet godt mot overmakten da Wolfsburg vant 2-0

NTB Sport

Hjemmelagets meritterte kaptein Alexandra Popp scoret målene, ett i hver omgang.

Ingrid Syrstad Engen og Karina Sævik tok med sine lagvenninner i den tyske mesterklubben et langt steg mot kvartfinale, men LSK gjorde seg ikke bort og var flere ganger nær et viktig bortemål.

LSK-kvinnene fikk en fryktelig start da Wolfsburg tok ledelsen etter halvannet minutt med et mål som burde vært unngått. Svenja Huth slo et innlegg fra høyre som LSK-keeper Ida Norstrøm slo opp i lufta. Ballen spratt to ganger på tverrliggeren før den falt ned rett foran mål, og ved lengste stolpe kunne Popp beine den inn fra kloss hold.

Gjestene lot seg ikke knekke av den smellen og spilte seg til flere gode muligheter mot laget som i fjor høst spilte mesterligafinale. I det 42. minutt kom laget til en kjempemulighet. Etter en blokkert LSK-avslutninger fikk Nora Eide Lie knalltreff på returen og tvang keeper Katarzyna Kiedrzynek til en kjemperedning.

Dominerte

Wolfsburg dominerte som ventet spillet og hadde flest sjanser. Popp var nær 2-0 i det 25. minutt, men ballen traff stolpen.

Wolfsburg-kapteinen kom til en ny stor sjanse i det 54. minutt, og tidligere LSK-spiller Ingrid Syrstad Engen hadde også en stor mulighet for hjemmelaget før Popp doblet ledelsen i det 59. minutt.

Felicitas Rauch la inn fra venstre, og Huth forstyrret keeper Norstrøm slik at hun ga retur rett ut. Popp sto på rett sted og skjøt i mål.

Nesten for Kyvåg

Karina Sævik, som kom inn ved pause og doblet antall norske Wolfsburg-spillere på banen, var nær scoring med et volleyskudd over mål i det 73. minutt.

Mens Wolfsburg hadde benken full av landslagsspillere og byttet fem ganger, hadde LSK bare seks reserver (hvorav to målvakter) og ventet til det 88. minutt med sitt første bytte.

17-årige Thea Kyvåg kunne ha scoret med sin første berøring, da hun rett etter å ha erstattet Camilla Linberg var noen centimeter fra å nå Emilie Haavis avslutning og styre den i tomt mål.

Trekningen ga LSK Kvinner hjemmefordel i returkampen neste uke, men på grunn av norske innreiserestriksjoner spilles den i Budapest. LSK-laget reiser rett dit for å forberede seg.

