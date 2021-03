Idretten ga statsministeren flere krav – fikk ingen løfter

NTB Sport

Møtet ble holdt tolv dager etter at idrettspresident Berit Kjøll ba om en hastesamtale etter at seriestansen i toppidretten på nytt ble videreført.

– Vi har ikke lovet noe på dette møtet. Formålet var å lytte. Vi skal forsøke å se på tilpasninger vi har i systemet. Men smittetallene vi ser nå, indikerer innskjerpinger – ikke åpninger. Vi må regne med at de nasjonale tiltakene ikke vil lettes noe særlig, sa Solberg under pressekonferansen etter møtet.

– Samtidig er det håp. Flere vil bli vaksinert framover, la hun til.

Under møtet la idretten fram flere krav. Idrettspresidenten listet dem opp da hun traff pressen etterpå:

* Åpne hele barne- og ungdomsidretten

* Åpne for nasjonalt seriespill i toppidretten

* At flest mulig av unge voksne kan komme i aktivitet igjen

* Lokale tiltak framfor nasjonale

* Bedre kommunikasjon med myndighetene før avgjørelser blir tatt.

Tydelig og skarpt

Kjøll la vekt på at idretten ikke påfører samfunnet mer smitterisiko. I samtalene med Solberg og kulturminister Abid Raja (V) ble det også lagt fram forslag om en trafikklysordning. Tanken er at den skal brukes lokalt framfor nasjonale tiltak overfor idretten.

– Vi ser fram til å få en god tilbakemelding på det. Vi håper det vil løse det vi har igjen av denne maratonen, sa Kjøll.

Selv om det ikke kom noe konkret ut av møtet, mener Kjøll det var viktig for idretten å snakke med statsministeren.

– Vi fikk formidlet veldig tydelig og skarpt hva som er behovet for norsk idrett, og hva vi mener vi kan levere på innenfor et forsvarlig smittevern, sier hun til NTB og fortsetter:

– Alle er opptatt av å få kontroll på smitten, men vi mener det er et mulighetsrom som ikke er utnyttet i de kommunene og regionene som ikke har smitte eller som har svært lav smitte. Vi må få i gang langt mer raskere.

Full stans

I over seks uker har toppidretten hatt full stans i alt seriespill. Det skjedde etter en klar anbefaling fra Solberg på talerstolen i Stortinget 18. januar.

Siden er seriestoppen blitt forlenget flere ganger og gjelder i øyeblikket fram til midten av mars. Onsdag understreket statsministeren at en ny vurdering rundt idrettens situasjon ikke vil komme før den tid.

– Helsemyndighetene får i oppdrag å se på dette. Det er viktig at regjeringen ikke tar beslutninger på magefølelse, sier kulturminister Raja til NTB.

Han understreker videre at toppidretten er blitt prioritert så langt det har vært mulig.

– Fakta er at de var åpen siden juni, men ble på nytt nedstengt på grunn av de muterte virusvariantene.

Kalendertrøbbel

For halvannen uke siden sa i tillegg myndighetene nei til treningskamper. Det har særlig skapt utfordringer for fotballen i opptakten til ny sesong. Etter kort tid ble seriestarten for kvinnenes to øverste divisjoner flyttet bort fra 20. mars.

Eliteserien for menn har 2. påskedag som startdato. Den kan bli utsatt om det ikke snart kommer lettelser.

Flere idretter sliter med å få kalenderen til å gå opp som følge av en mengde utsatte kamper. Eliteserien i futsal er allerede innstilt, mens bandyen vil trøble med å fullføre sesongen nå som vinteren går mot slutten.

Breddeidretten for voksne over 20 år er hardt rammet av koronapandemien. Der har det vært konkurransenekt i snart ett år. I denne perioden har det også vært restriksjoner for organisert trening.

