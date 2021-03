Ida Njåtun avslutter skøytekarrieren

NTB Sport

30-åringen bekrefter beslutningen overfor VG. Hun avslutter dermed satsingen foran den kommende OL-sesongen.

– Selvfølgelig har jeg tenkt over at det er under ett år igjen til OL. Men jeg har deltatt i to. Skulle jeg satset på ett til, måtte det ha vært for at jeg skulle hevde meg i det. Jeg tror ikke det er mulig uten å ha den indre «driven» hver dag, sier Njåtun til avisen.

Høydepunktet i skøyteveteranens karriere er bronsemedaljen i allround-VM i Calgary i 2015. Da vant hun 1500-meteren.

– Dette er ikke noe som skjer på dagen. Det har vært en prosess. Spesielt det siste året har jeg merket at jeg har lagt mindre i det. Det har ikke vært like viktig for meg som det har vært tidligere, sier Njåtun.

Nå skal hun i stedet følge skøytekjæresten Allan Dahl Johansson fra sidelinjen. Han er på det norske landslaget.

