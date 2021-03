Klart Elverum-tap i Paris

NTB Sport

Egentlig skulle kampen ha vært spilt i Elverum, men norske koronaregler gjorde at den ble avviklet i PSGs hjemmearena. Etter at «hjemmelaget» fra Norge tok føringen 3-1, ble det ganske raskt klart at seieren skulle gå i fransk favør.

Elverum hang med til 6-6, men ble fraløpt i siste halvdel av første omgang. De bommet også på mange skudd på veien mot PSG-ledelse 19-12 til pause.

Elverum og keeper Thorsten Fries viste tendenser, men ble flere hakk for små for det franske storlaget. Kantspilleren Dylan Nahi scoret åtte mål og bidro sterkt i 15-målseieren.

Toppscorer for Elverum var Endre Langaas med fem mål.

Kampen var uten særlig stor betydning for utfallet av gruppespillet i mesterligaen. Elverum ender uansett sist i gruppe A, mens PSG tar 2.- eller 3.-plassen.

Det betyr at Elverum møter ubeseirede Barcelona fra gruppe B i åttedelsfinalen. PSG møter Kiel, Nantes eller Celje.

