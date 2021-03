Johann Olav Koss slutter som NIF-visepresident

NTB Sport

Den 52-årige skøytelegenden bekrefter overfor Dagbladet at han trekker seg fra vervet. Han vil ha mer tid til familien, i tillegg til arbeidet med Right to Play og andre prosjekter.

– Det har vært mange hyggelige henvendelser etter Mesternes Mester, og kona mi og jeg har mange jern i ilden nå, i tillegg til våre fire barn, som jeg vil prioritere så mye som mulig. Jeg har lenge vurdert å trekke meg til side, sier Koss til Dagbladet.

Han ble i 2019 innstilt som visepresident i idrettsforbundet og valgt til en toårsperiode.

Valgkomiteens leder Grethe Fossli bekrefter at Koss gir seg.

– Det er ikke lenge siden han kom til Norge. Han har mye å gjøre med Right to Play og fire unger. Nå har han ikke tid til dette vervet lenger. Vi hadde en god prat, og jeg forstår godt avgjørelsen hans, sier Fossli til avisen.

– Jeg tror det er et fornuftig valg. Han kommer nok tilbake til idretten igjen senere og har mye å bidra med når han skulle få tid til det.

Det tror også Koss, som i 2019 flyttet hjem til Norge igjen etter 25 år i utlandet. Det gjorde han sammen med kona Jennifer Lee Koss og deres fire barn.

Koss vant i sin aktive karriere fire OL-gull, tre av dem i Vikingskipet under Lillehammer-lekene i 1994.

