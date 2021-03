NTB Sport

Fosu-Mensah dro fra Ole Gunnar Solskjærs klubb i januar og signerte en treårskontrakt med den tyske Bundesliga-klubben.

23-åringen rakk bare å spille ni kamper for sitt nye lag før skaden inntraff.

Backen måtte gå av banen like før pause da Leverkusen tapte 1-2 for Freiburg søndag. Fosu-Mensah røk også korsbåndet da han spilte under Solskjærs ledelse i 2019, og igjen er han satt på sidelinjen på ubestemt tid.

Tidligere har han spilt for Fulham, Crystal Palace og Ajax' ungdomsslag.

