Medier: Politirazzia i Barcelonas klubblokaler

NTB Sport

Cadena Ser var først ute med opplysningene om politirazziaen. Ifølge radiokanalen har politiet i Catalonia etterforsket klubben i flere måneder.

Avisen AS skriver at deler av klubbkontorene er stengt av mens politiet gjennomfører sitt søk. Det er foreløpig ikke kommet opplysninger om at Barcelona-ansatte er pågrepet.

«Barcagate» er avsløringen av at daværende klubbpresident Josep Maria Bartomeu angivelig brukte et PR-selskap for å styrke hans eget rykte og samtidig sverte klubbens stjernespillere, blant dem Lionel Messi og Gerard Pique. Disse beskyldningene har klubben benektet i en offisiell uttalelse.

Bartomeu gikk av som Barcelona-president i oktober i fjor.

