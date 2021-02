Norge enkelt videre til kvinnenes lagsprintfinale i VM

NTB Sport

Norge ble nummer tre i sin semifinale, kun slått av Sverige og Russland, mens Finland tok den siste finaleplassen.

– Jeg prøvde å bruke minst mulig, men jeg merker det var en tung dag på torsdag. Jeg skulle gjerne kjent meg litt bedre. Usikker er man alltid, men vi skal gjøre vårt beste, sa Falla til NRK etter semifinalen.

Svenskene var offensive fra start i semifinalen og sørget for høy fart. De norske jentene så likevel ut til å ha kontroll, selv om de flere ganger slet med å få til vekslingene optimalt.

– Noen bra, noen vi kan gjøre bedre, men det er ikke så lett å gjøre det bedre, sa Falla.

– Nøkkelen blir å ligge langt framme, men med føret vi har nå er det vanskelig å gå forbi, så da må det sitte, sa landslagstrener Ola Vigen Hattestad til NRK.

Ut på Wengs siste av tre etapper lå Norge på 2.-plass, men hadde en liten luke opp til Maja Dahlqvist og Sverige.

Da Italia slapp på den etappen var plassen så godt som sikret for Norge. Kun fire land var da igjen i tetgruppa.

Normalt går de to beste lagene direkte videre fra hver av semifinalene, mens hele seks lag får finaleplass på tid. Usikkerheten rundt føret i Oberstdorf førte imidlertid til at FIS endret reglene før søndagens VM-renn. Det betyr at de fire beste lagene i hvert heat gikk direkte videre, mens kun to lag tok seg videre på tid.

I den første heatet vant Slovenia foran USA og Sveits. De tre lagene er regnet som klare utfordrere til Norge i kampen om medaljer. Også hjemmelaget Tyskland tok seg videre. Fra det heatet sikret Tsjekkia og Frankrike finaleplass med bedre tid enn lagene i Norges heat.

