Kritisk Riiber tross ny norsk medaljemulighet: – Aldri gøy å hoppe ræva

De tre landene er favorittene før konkurransen, men Norge og Tyskland har normalt sett bedre langrennsløperne. Japan plasserte seg midt mellom Norge og Tyskland etter hoppdelen.

For å sikre et godt grunnlag før de to siste puljene valgte Norge å bruke verdensmester Jarl Magnus Riiber allerede som andre hopper søndag.

Riiber fikk imidlertid ikke til sitt beste hopp og måtte gi fra seg noen sekunder til Østerrike, men økte likevel til Tyskland.

– Det er aldri gøy å hoppe ræva i en lagkonkurranse. Jeg sliter med å finne balansepunktet inn mot hoppkanten og får dårlig tid. Da bli energien bare borte rett og slett, sa Riiber til NRK etter å ha landet på 100 meter.

– Normalt sett skulle jeg hoppet 110 meter og gitt Norge et godt utgangspunkt, tilføyde han.

Gråbak leverte

I forkant hadde Espen Bjørnstad sørget for en godkjent start for Norge. Han landet på 98 meter. Etter første gruppe skilte kun to sekunder mellom Norge, Østerrike og Tyskland.

– Det var dessverre litt dårligere enn prøvehoppet, men det er der jeg har vært i det siste. Jeg må si meg fornøyd med at jeg utligner de andre lagene, sa Bjørnstad til NRK etter hoppet.

I tredje pulje fikk østerrikeren Mario Seidl til et kjempehopp på 106 meter. Heldigvis for Norge leverte Jørgen Graabak da det gjaldt som mest og unngikk for stort tidstap med et hopp på 98,5 meter.

– Jeg synes det var et fint skihopp. Jeg var det usikre korte, men synes jeg leverte bra, så det er jeg godt fornøyd med. Mye ble avgjort på mitt hopp og jeg er godt fornøyd med å levere, sa trønderen til NRK.

God debutant

Jens Ole Oftebro gjorde seg på ingen måte bort som sistemann ut og sørget for at Norge henger med før langrennsdelen.

Norge er regjerende mester på øvelsen. I Seefeld for to år siden vant de etter en spurtduell mot Tyskland. Den gang var Jan Schmid på laget. Han la opp etter den sesongen, men har fått en sterk erstatter på laget. Oftebro ble nemlig bronsevinner på den individuelle øvelsen fredag.

Søndagens langrennsdel kilometer starter klokken 15. Da skal løperne gå 5 kilometer hver.

