Klæbo og Valnes lekende lett til lagsprintfinalen i VM

Norge vant foran det russiske laget, Sverige og Canada, som alle er direkte videre.

Klæbo var nær ved å bli felt av finske Joni Mäki på den siste etappen, men kom seg trygt forbi. Finnene måtte derimot håpe på at tiden holdt, noe den gjorde. Også Polen tok seg videre på tid.

Canada overrasket og gikk fort allerede på første etappe i Norges semifinale, men etter at begge løperne hadde gått hver sin gang, roet tempoet seg.

Ville spare krefter

– Det er nervøst. Det som er overraskende, er at det var mange som var ute etter å spare krefter. Vi hadde kanskje trodd at russerne ville ha større fart, men de stolte på at de ville komme topp fire, sa sprinttrener Arild Monsen til NRK etter semifinalen.

Ut på sin siste etappe satte russiske Aleksandr Bolsjunov fart, uten at Valnes på noe tidspunkt hadde utfordringer med å følge. Han kunne sende ut Klæbo side om side med Gleb Retyvikh.

Gruppa ble imidlertid delt i to på toppen av den siste bakken før siste veksling etter at Sverige og Storbritannia gikk inn i hverandre. Dermed hadde fem mann en luke ut på siste etappe, men Oskar Svensson gikk likevel svenskene trygt inn til 3.-plass.

Kaosheat

Den andre semifinalen ble av det rotete slaget, med flere merkelige uhell. Verst gikk det for hjemmenasjonen Tyskland som var maksimalt uheldig da Janosch Brugger mistet en ski på sin andre etappe.

Også for Sveits og USA ble det uhell etter at de krasjet i den nest siste vekslingen. Sveits-løper Jovian Hediger gikk seg raskt opp og sørget for at Roman Furger kunne berge finaleplassen, men for USA gikk det vesentlig verre.

Først etter at Gus Schumacher kom seg i gang innså han at det ikke hadde vært kontakt med Simoen Hamilton i vekslingen. Dermed måtte han snu, og alt håp om finale var ute for amerikanerne.

Federico Pellegrino spurtet Italia inn til seier i heatet, mens Tsjekkia og Frankrike fulgte på plassene bak.

