Granerud skulle gjerne flyttet på konkurransetidspunktet etter VM-sølv

For forholdene ble det igjen snakk om i Schattenbergbakken i VM-byen. De tøffe forholdene dukket igjen opp da Granerud skulle gjøre sitt første hopp. Det ble et skuffende resultat, og Tyskland ble værende i tet etter første runde.

– Så lenge vi starter hopprennene på det tidspunktet vi gjør, blir det snakk om forhold. Bakvinden kommer helt mot slutten av første omgang. Det har den vel gjort i alle konkurransene så langt. Det er veldig stor forskjell på å hoppe i litt oppdrift eller litt bakvind. Det er litt kjedelig at det skal skje igjen, sa Granerud til NTB.

I 2. omgang økte ledelsen til Tyskland, men hoppsensasjonen Granerud kunne tuktet vertsnasjonen med et kjempehopp som siste norske i lagkonkurransen. Hoppet på 102,5 meter var akkurat ikke nok til å legge det nødvendige presset på Tyskland, som vant selv om Karl Geiger avsluttet med et hopp på 99,5 meter.

– Det er jo bra for TV at vi hopper på de samme tidspunktene hver gang, men som en av dem som stadig vekk hopper ganske sent i konkurransen, hadde jeg gjerne sett at vi startet et kvarter eller fem minutter før, sa Granerud.

24-åringen la til at han har forståelse for blant annet arrangørens tettpakkede program og TV-tider som gjør at det trolig blir vanskelig å gjøre noe med.

Trener Alexander Stöckl synes forholdene heller får stå sin prøve.

– Det er mange ting som spiller inn der. Det er mange konkurranser som går. Det er TV-tider som skal selge inn produktet. Det har en stor verdi. Vi er fornøyd med at vi er på TV. Da må vi leve med at det av og til er litt kjipt å hoppe akkurat når det er værskifte, sa Stöckl.

Første gull til vertsnasjonen

Istedenfor at Norge knep gullet, endte det endelig med hjemmejubel i Oberstdorf for Tyskland, som tok sitt første gull i mesterskapet. Takket være solid hopping fra både de tyske damene og mennene kunne vertsnasjonen juble for deres fjerde VM-gull på rad i blandet lagkonkurranse.

Men det kunne fort endt med norsk gulljubel, for Silje Opseth, Robert Johansson og Maren Lundby hoppet godt før pause og ga Granerud troen på seier før 2. omgang, til tross for det skuffende avslutningshoppet i 1. omgang.

Men verken Opseth eller Johansson klarte å følge opp sine gode hopp i 1. omgang, og tyskernes forsprang økte før Maren Lundby satte utfor. Hoppdronningen hoppet godt og fikk knappet inn på den tyske ledelsen.

7,6 poeng skilte dermed Tyskland og Norge før Granerud og Geiger skulle avslutte lagkonkurransen. Et kjempehopp fra Granerud måtte til for å gi troen på seier, men med en landing på 102 meter ristet Granerud på hodet da han innså at det ble med sølv.

Opseth åpnet godt

Det åpnet godt for Norge, for med et flott hopp på 103 meter satte Silje Opseth en god standard for det norske laget.

– Det var deilig. Rett og slett skikkelig godt, sa Opseth til NRK om hoppet.

Johansson og Lundby hoppet også solid og gjorde at Norge ledet foran Tyskland før Granerud skulle avslutte omgangen.

De tøffe forholdene gjorde at Tyskland måtte slite, men Granerud slet mer og førte til at Tyskland tok ledelsen til pause. Ledelsen fikk Norge aldri tilbake igjen.

Fikk ikke ut maks

Opseths hopp i 2. omgang ble også skuffende. 21-åringen landet fem meter kortere enn før pause og Norge ble liggende 8,5 poeng bak Tyskland.

Johansson fikk det heller ikke til å stemme helt og landet på 96 meter, også han i bakvind. Markus Eisenbichler hoppet heller ikke særlig godt og landet på 98,5 meter, men ledelsen økte til 12,3 poeng for Tyskland.

Lundby ble dermed den eneste norske som klarte å unngå et skuffende hopp, men selv om hoppet i 2. omgang på 102 meter var godt, var det ikke nok for Norge.

– Vi er fornøyd med medalje. Men det er litt kjipt at vi er såpass nære, men vi må innrømme at tyskerne var sterkere enn oss i dag. Spesielt jentene, sa Stöckl.

