VM-knockout fra Johaug: Lekte seg inn til gull etter sammenstøt

Det skilte 30 sekunder ned til Sveriges sølvviner Frida Karlsson, som spurtslo lagvenninnen Ebba Andersson på oppløpet.

– Jeg er veldig lettet. Det er store forventninger der ute, og jeg vet at jeg vinner skirenn på gode dager, men det er en sabla jobb som skal gjøres. Jeg er utrolig fornøyd. Så må det rettes en stor takk til smørerne i traileren vår. Det er en helt enorm jobb de gjør, sa Johaug til NRK.

Men det var dramatisk på veien mot Norges tredje gull i Oberstdorf. Johaug og Karlsson havnet for tett på hverandre i en sving tidlig i løpet. Begge gikk over ende, og Johaug tapte fem-seks sekunder til teten. Karlsson mye mer da staven hennes gikk i to.

– Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Føret var skarpt, og så hektet vi i hverandre. Jeg prøvde bare å finne roen. Det stresset meg ikke, sa Johaug om episoden.

– Jeg mener at Karlsson må ta ansvaret for det som skjedde. Hun kom for tett på en løper, sa NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn om situasjonen tidlig i rennet.

Økte

Den norske favoritten og Andersson kom sammen i tet til skibyttet halvveis (7,5 kilometer) i løpet. Der rotet den svenske jenta det til og slapp Johaug til en gratis ledelse på noen sekunder.

Det utnyttet den norske storstjernen som dro til direkte i fri teknikk og økte forspranget. Ved passering ni kilometer var forspranget oppe i snaut 19 sekunder ned til Andersson og Karlsson.

Resten av løpet ble en defilering for Johaug. Hun viste knallform og har ytterligere tre seierssjanser i mesterskapet.

Det ligger an til mer gull for Johaug i Tyskland i dagene som kommer.

Greit føre

Arrangøren valgte å salte løypene foran lørdagens renn. Det gjorde at forholdene holdt seg brukbart på en dag der sola ikke brøt skikkelig gjennom skydekket i Oberstdorf.

Johaug er oppe i elleve VM-gull sammen med Larisa Lazutina. Marit Bjørgen (18) og Jelena Välbe (14) ligger foran dem på listen.

Blant gutta er det bare Petter Northug (13) som har flere enn ti VM-titler.

Helene Marie Fossesholm ble nest beste norske. 19-åringen ble nummer seks i VM-debuten på seniornivå. Deretter fulgte Heidi Weng på 9.-plass og Anne Kjersti Kalvå på 12.-plass, mens Lotta Udnes Weng ble nummer 17.

