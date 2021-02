Trippelt norsk da Westvold Hansen vant historisk VM-gull

NTB Sport

Mari Leinan Lund leverte et kjempehopp på 107 meter og ledet foran langrennet, men der var Westvold Hansen sterkest. I mål hadde hun 13,8 sekunder tilgode på lagvenninnen.

Mari Leinan Lund tok sølvet etter at søsteren Marte var uheldig og falt på vei inn mot oppløpet. Sistnevnte berget bronsen.

Konkurransen lørdag var den første i VM-historien i kombinert for kvinner, og det var Westvold Hansen som fikk æren av å bli historisk med sitt første gull.

Nansen-løperen tok umiddelbart føringen i langrennet lørdag ettermiddag og var forbi først startende Mari Leinan Lund etter få minutter.

Etter 1,6 kilometer var Westvold Hansen 11,1 sekunder foran Leinan Lund, mens sistnevnte hadde tatt innpå ett sekund til 2,5 kilometerspunktet.

Likevel klarte Westvold Hansen å holde unna for søstrene Mari og Marte Leinan Lund. Dalsbygda-jenta tok to VM-gull for juniorer i Lahti tidligere i vinter.

(©NTB)