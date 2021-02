Svensk mareritt på VM-tremila – Halfvarsson vurderer å bryte sesongen

NTB Sport

20-åringen Poromaa hang godt med på den klassiske delen av VM-rennet med skibytte, men etter å ha fått på seg skøyteski ble det trøbbel.

VM-debutanten hadde tilsynelatende ikke fått på seg skien ordentlig og mistet den. Det kostet ham dyrebare sekunder, og dermed forsvant teten foran ham.

Enda verre gikk det for lagkamerat Calle Halfvarsson, som har slitt veldig denne sesongen. Lørdagens renn måtte han bryte relativt tidlig.

Nå vurderer Halfvarsson å droppe resten av VM og avbryte sesongen.

– Jeg tror det. Det her var litt for tøft. Tanken var at jeg skulle gjennomføre dette løpet selv om det var slitsomt. Men det er for tøft. Jeg får hodepine også, det er noe som er galt, sa Halfvarsson.

Nylig sa svensken at han har slitt med en form for overtrening inn mot inneværende sesong. Langrennsprofilen vedgikk at tester hadde vist at han hadde trent «som en bodybuilder».

