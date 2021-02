Messi fortsetter å herje for Barcelona – Pique tror på tittelkamp

NTB Sport

Messi er brennhet for tiden, og han er igjen blant Europas aller mest målfarlige spillere etter en litt svak sesongstart. Onsdag scoret han to og regisserte ett, og lørdag spilte han igjen hovedrollen da Barcelona klatret til andreplass i La Liga.

Atlético Madrid dro tidlig ifra i La Liga. Nå er Barcelona to poeng bak med to kamper mer spilt enn serielederen. Kaptein Gerard Pique mener Barcelona er med i tittelkampen for fullt.

– Så klart lever tittelkampen fortsatt. Vi har stor selvtillit og mye håp i dette laget. Vi har tatt noen slag, men vi har reist oss igjen, sa Pique.

Barcelona har gått gjennom en tung periode, både med dårlige resultater og økonomisk kaos i klubben. Lionel Messi forsøkte i fjor sommer å forlate Barcelona.

Lørdag spilte han først fri Ousmane Dembélé som satte inn 1-0 etter 29 minutter. Så satte han kronen på verket da han driblet seg gjennom feltet og pirket ballen forbi Sevilla-keeper Yassine Bounou fem minutter før full tid.

Messi er toppscorer i La Liga med sine 19 mål, 12 av dem har kommet i 2021.

Onsdag venter en ny kamp mot Sevilla i andre duell i cupsemifinalen. Sevilla leder 2-0 etter første kamp.

