Granerud feilet i førstehoppet – helt nede på 16.-plass før finalen

Granerud var tidenes favoritt før hoppkonkurransene i VM, men etter førsteomgangen i normalbakken er han på 16.-plass, 10,4 poeng bak ledende Piotr Zyla.

Marius Lindvik er nummer 7, 5,1 poeng bak Zyla, mens Daniel Andre Tande er på 10.-plass og Robert Johansson nummer 13.

Johansson slet i lav hastighet og lite oppdrift og landet på 100 meter. At forholdene var vanskelige ble tydelig da Kamil Stoch landet på 96 meter i neste hopp og røk ut av medaljekampen.

Lindvik la på åtte meter fra prøveomgangen og landet på 102 meter i sitt hopp.

Tande var først ut av de norske og leverte et hopp på 101 meter. Han virket nesten forvirret over at det ikke ble ledelse, da han så at alt hoppet holdt til var en foreløpig fjerdeplass.

