Førstehoppet ødela for nervøs Granerud i VM: – Kan være det spilte inn

NTB Sport

Nordmannen lå på 16.-plass etter første omgang, leverte 103 meter i andre omgang og hoppet seg helt opp i pallkampen. Til slutt ble han nummer 4, bak polske Piotr Zyla som vant foran tyske Karl Geiger og Slovenias Anze Lanisek.

Granerud har vunnet renn på renn denne sesongen og er soleklar verdenscupleder. Det som har vært den store styrken hans er stabiliteten, men i VM ble det et dårlig hopp i første omgang som ødela.

– Jeg har ikke rukket å se på det ennå. Men det kjennes ut som jeg blir litt ivrig over kulen og mister trykket på venstreskien. Da blir det uryddig, for kort og for dårlig stil, sa Granerud til NTB.

Gang på gang har Granerud kommet til hopprenn og vært storfavoritt denne sesongen. Også da har han vært nervøs før konkurransen, men det var annerledes denne gangen.

– ja, jeg kjente mye mer på det i dag enn tidligere i vinter. Jeg føler at jeg klarer å roe meg ned før førsteomgangen, så det føles ikke som det har så mye å si. Med resultatet i hånden kan det være det spilte inn, men det er jo god læring, sa 24-åringen.

– Kjedeligste plasseringen

Granerud hoppet seg opp 12 plasser, men endte altså på den bitre fjerdeplassen.

Han landet på 99 meter i første omgang. De siste hopperne i førsteomgangen fikk vanskelige forhold, men Granerud leverte heller ikke opp mot sitt beste. Blant dem var Markus Eisenbichler og Kamil Stoch, som endte som nummer 17 og 22.

– Veldig kjedelig. Jeg hadde håpet på et bedre resultat i dag. Det er klart det er skuffende å komme på 4.-plass. Det er vel den aller kjedeligste plasseringen man kan få i et VM, sa Asker-hopperen.

Eisenbichler kunne juble for sin lagkamerat Geiger, men fikk det tøft selv. Han mener det var synd at Granerud ikke tok medalje.

– Jeg skulle gjerne sett ham på pallen, for han er veldig sterk og stabil. Men sånn er livet. Man kan ikke alltid få det som man vil. Han er ung, og det kommer til å lykkes for ham, sa Eisenbichler til NTB.

– Mesterskap er noe annet

Landslagstrener Alexander Stöckl var glad for laginnsatsen av de norske hopperne, men erkjenner at han hadde håpet på noe mer enn en 4.-plass for Granerud.

– Det virker som han bommer. Det ser ut som han har mye grunnspenning i kroppen og noe som ødelegger følelsen. Jeg tror nok han var litt mer anspent enn vanlig, sa Stöckl.

– Mesterskap er noe annet enn et vanlig verdenscuprenn, la han til.

Treneren vil ikke skylde på forholdene etter det skuffende førstehoppet.

– Det er i stor grad prestasjon. Han har vist på trening at han har vært best i veldig mange runder under ganske krevende forhold.

Fire blant topp 15

Granerud var sist av de norske etter første omgang, men ble beste nordmann til slutt.

Robert Johansson endte på 6.-plass etter 100 og 101 meter, mens Daniel Andre Tande ble nummer 9 etter 101 og 98 meter og Marius Lindvik nummer 14.

Granerud har vært hoppsportens suverene ledestjerne denne sesongen, og han kom til VM med elleve verdenscupseirer i bagasjen.

Søndag kommer nye muligheter for VM-medaljer. da i blandet lagkonkurranse. Stöckl bekreftet lørdag kveld at det blir Granerud, Johansson, Maren Lundby og Silje Opseth som hopper for Norge.

(©NTB)