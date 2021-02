Førstehoppet ødela for Granerud i VM-åpningen: – Rotete, stygt og kort

NTB Sport

Nordmannen lå på 16.-plass etter første omgang, leverte 103 meter i andre omgang og hoppet seg helt opp i pallkampen. Til slutt ble han nummer 4, bak polske Piotr Zyla som vant foran tyske Karl Geiger og Slovenias Anze Lanisek.

Granerud har vunnet renn på renn denne sesongen og er soleklar verdenscupleder. Det som har vært den store styrken hans er stabiliteten, men i VM ble det et dårlig hopp i første omgang som ødela.

– Det er surt. Førstehoppet er ikke godt nok, og da får man som fortjent, da. Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde. Det kom litt bakvind, og jeg ble litt ivrig og hard. Da ble det rotete, stygt og kort, sa Granerud til NRK.

– Jeg har jo kjent på nerver, men jeg vet ikke om det er derfor det skjer eller hva som er grunnen, sa Granerud.

Opp 12 plasser

Granerud hoppet seg opp 12 plasser, men endte altså på den bitre fjerdeplassen.

Han landet på 99 meter i første omgang. De siste hopperne i førsteomgangen fikk vanskelige forhold, men Granerud leverte heller ikke opp mot sitt beste.

– Han var nok litt mer anspent i det hoppet her enn han har vært før, sa landslagstrener Alexander Stöckl til NRK om sin elev.

Etter rennet mente landslagstreneren at det kan ha vært presset som ble for stort for Granerud.

Vil gi Granerud ro

– Hvis du ser på resultatet, så kan du si det. Ut fra det han viste på trening, så klarte han ikke å gjenta det i dag, dessverre, sa Stöckl til NRK.

– Når du leverer på aller øverste hylle i hvert eneste hopp, blir det vanskelig å gjenta det når det teller. Jeg tror det viktigste nå er å gi ham litt ro og fred i kveld, la landslagstreneren til.

Han røpet samtidig at Granerud som ventet er med i blandet lagkonkurranse søndag. Med seg på laget får han Robert Johansson, Maren Lundby og Silje Opseth.

Granerud vil nå slå tilbake i de neste øvelsene. Norge er i favorittsjiktet i blandet lagkonkurranse, og Granerud slo fast at han er revansjelysten og vil ha noe bedre enn en fjerdeplass.

– Jeg vil prøve å forberede meg på å få hoppe de neste rennene, da vil jeg levere to bedre skihopp, sa Granerud.

Fire blant topp-15

Granerud var sist av de norske etter første omgang, men ble beste nordmann til slutt.

Robert Johansson endte på 6.-plass etter 100 og 101 meter, mens Daniel Andre Tande ble nummer 9 etter 101 og 98 meter og Marius Lindvik nummer 14.

Granerud har vært hoppsportens suverene ledestjerne denne sesongen, og han kom til VM med elleve verdenscupseirer i bagasjen.

(©NTB)