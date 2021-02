Tromsø oppfordrer NFF til boikott av VM i Qatar

NTB Sport

– Vi mener at hvis Norge kvalifiserer seg gjennom den kommende kvalifiseringen, bør vi takke nei til å reise til Qatar, skriver klubben i en uttalelse på sitt nettsted.

Stabæks supportere har fra før bedt sin klubb om å oppfordre til eller støtte en Qatar-boikott, og sentrale medlemmer i Rosenborg ønsker det samme. Tromsø er imidlertid den første klubben som offisielt oppfordrer til dette.

– Det hele startet med en tildeling av mesterskapet som fra flere hold ble kalt korrupt, etterfulgt av rapporter om uverdige arbeidsforhold for tilreisende arbeidere knyttet til byggingen av fasilitetene til VM, skriver TIL i uttalelsen.

– Ikke ført fram

– Strategien mot dette har vært å gå i dialog og kritisere. Norges Fotballforbund har selv valgt denne strategien. Et virkemiddel vi i Tromsø IL tror på! skriver de.

– Men kritikken og dialogen har ikke ført fram. Nylig publiserte The Guardian en rapport som viser enormt mange døde fremmedarbeidere. Tallene er nedslående. Strategien som har vært fulgt, har ikke gitt nødvendige resultater, og vi føler det er tid for å gå videre til neste steg; boikott.

Over 6.500 gjestearbeidere har mistet livet i Qatar siden landet for ti år siden ble tildelt neste års fotball-VM, ifølge The Guardians analyse. Qatars regjering har ikke bestridt avisens tall, men hevder at antallet er som forventet med tanke på hvor mange gjestearbeidere som befinner seg i landet.

– Moderne slaveri

Qatar har høstet massiv internasjonal kritikk for det Amnesty International og andre har betegnet som slavelignende forhold for arbeiderne som bygger de mange anleggene som skal stå klare til neste års fotball-VM.

I tillegg til sju nye fotballstadioner, er det også bygd en helt ny by, en ny flyplass, nye hoteller, nye veianlegg og nye anlegg for offentlig transport i forkant av VM. Arbeidet er det gjestearbeidere, i hovedsak fra Asia og Afrika, som har stått for.

Mesterskapet skal ikke gå i sommermånedene juni og juli, men er flyttet til november og desember for å unngå den verste varmen i landet.

– Tromsø IL mener det er på tide at fotballen stopper opp og tar noen steg tilbake. Vi bør tenke over hva som er fotballens idé og hvorfor så mange elsker vår idrett. Det at korrupsjon, moderne slaveri og et høyt antall døde arbeidere er fundamentet til det viktigste vi har, VM, er overhodet ikke akseptabelt, skriver klubben.

(©NTB)