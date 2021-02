Sykkelforbundet trekker støtten til Tiedemann Hansen

NTB Sport

– I og med at vi har pågående prosesser rundt Harald, så har styret valgt ikke å støtte hans UCI-kandidatur videre. I stedet jobber vi for at Kjersti Størset skal nomineres til å bli en av 45 «voting delegates» på UCI-kongressen, sier sykkelpresident Jan Oddvar Sørnes til VG.

Tiedemann Hansen er i dag styremedlem i UCI, men det kreves støtte fra det nasjonale forbundet for å inneha verv i det internasjonale forbundet.

Tidligere sykkelpresident Tiedemann Hansen var også leder for sykkel-VM i Bergen i 2017. Mesterskapet gikk dundrende underskudd og ble senere begjært konkurs. Konkursboet er ennå ikke gjort opp, men selskapet Bergen 2017 skyldte 107 ulike kreditorer 108 millioner kroner.

I mai i fjor nedsatte styret i Norges Cykleforbund et utvalg for å vurdere om Tiedemann Hansen har brutt idrettens regelverk. Utvalget har ennå ikke konkludert.

Sørnes opplyser at Tiedemann Hansen selv har trukket seg fra alle verv i Norges Cykleforbund.

