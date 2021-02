Strømsgodset og Viking støtter krav om VM-boikott – Glimt tar saken til årsmøtet

NTB Sport

Tromsø sendte fredag ut en pressemelding om at klubben vil at Norge boikotter VM i Qatar på grunn av situasjonen til fremmedarbeiderne som gjør mesterskapet mulig.

– Vi støtter Tromsø i dette og oppfordrer NFF til å følge opp, sier daglig leder Dag Lindseth Andersen i Strømsgodset til NTB.

Viking stiller seg også bak kravet og ber fotballforbundet følge opp saken. Stavanger-klubben skriver på Twitter at «vi må få kampen mot sportsvasking på agendaen».

Rosenborg, Vålerenga, Odd og Stabæk opplyser til NTB at spørsmålet om boikott skal opp til behandling på klubbenes årsmøter i mars. Fredag kveld meldte også regjerende seriemester Bodø/Glimt at de vil gjør det samme.

– For oss er det viktig å understreke og si tydelig ifra om hva vi synes om urettferdighet og brudd på menneskerettighetene rundt om i verden, sier Glimts daglig leder Frode Thomassen i en pressemelding.

Glimt skriver at klubben vil gi Tromsø og andre klubber honnør for at de «har satt en svært viktig sak på dagsordenen». Bodø-laget har sitt årsmøte 11. mars.

