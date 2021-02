Sleggekaster slo 37 år gammel norgesrekord i vektkast

NTB Sport

Kastet på 24,16 meter sikret Mardal mesterskapstittelen for utøver tilknyttet universiteter i Southeastern Conference (SEC) i amerikansk college-idrett. Mardal er sisteårsstudent ved University of Florida i Gainsville og konkurrerer for skolelaget Florida Gators.

Mardal kastet også 24,04 og 24,15 meter, som også er bedre en Jonsens gamle rekord på 23,94 meter. Johnsen hadde i sin tid verdensrekorden utendørs i øvelsen på 22,95. Han var en god sleggekaster og deltok i OL i Los Angeles i 1984.

Thomas Mardal, som kommer fra Gloppen i Nordfjord, kastet slegga 74,28 meter under et stevne på Byrkjelo i fjor. Dermed er han tredje beste i Norge gjennom tidene, kun bak Eivind Henriksen, som har den norske rekorden med 78,25, og Richard Olsen.

Vektkast er en mindre vanlig kastdisiplin innen friidrett, men ligner på sleggekast og brukes gjerne i treningen.

