Riiber-gull på første forsøk i VM – bronse til debutant Oftebro

NTB Sport

Riiber hadde ingen problemer i innspurten og krysset målstreken foran finske Ilkka Herola og Oftebro. Sistnevnte ble slått med 0,9 sekunder på veien inn til medalje i sitt første senior-VM.

– Det er en utrolig mestringsfølelse. Jeg følte jeg disponerte løpet dit jeg ville. Jeg følte meg pigg og hadde en god taktikk før den sisterunden. Det hjalp å være «fresh», sa Riiber til NRK.

Oftebro var også i svært godt humør etter medaljeløpet.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Den bronsen her er som gull for meg. Det er utrolig kult å få det ut etter en litt trå start på 2021. Jeg kom hit uten de største forventningene. Det var helt sykt å ta en pallplass her i VM, sa Oftebro.

– Det er kult å være så nære Jarl på oppløpet, fortsatte han.

Middels hopping

Storfavoritten Riiber fra Oslo kopierte gullbragden fra Seefeld-VM. Også for to år siden ble Riiber verdensmester i kombinert i liten bakke og langrenn over 10 kilometer.

23-åringen startet i sporet 22 sekunder bak japanske Ryota Yamamoto. I hoppbakken var han kun tredje best etter et svev på 103 meter. Oftebro hoppet 100,5 meter og gikk ut 46 sekunder bak førstemann.

Som ventet tettet Riiber luken til teten tidlig i langrennet. Etter 2,5 kilometer lå fire mann i front. Tysklands beste kort så medaljehåpet glippe i den nest siste motbakken.

Mer i vente?

Riiber har i vinter vunnet sju av elleve verdenscuprenn han har gått individuelt. Det gir lav odds på flere Riiber-triumfer i VM.

– Å krone dette med seier kjennes ekstra digg, sa Riiber.

Jørgen Graabak og Espen Bjørnstad la seg inn som nummer ni og ti, mens Espen Andersen tok 17.-plassen.

(©NTB)