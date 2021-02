NTB Sport

Det opplyser hans klubb Porto på sin Twitter-konto.

– Vår kjæreste Alfredo Quintana gikk bort i dag. Du vil alltid bli husket som en av våre. En ekte drage. Måtte du hvile i fred, skriver klubben.

Quintana fikk hjertestans på trening mandag og måtte innlegges på sykehus. Han ble holdt i kunstig koma fram til han døde fredag.

Quintana spilte hele sin seniorkarriere i Porto, der han debuterte for førstelaget i 2010. Han spilte også over 50 landskamper for Portugal.

(©NTB)