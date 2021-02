Norsk friidrettstrio har meldt forfall til innendørs-EM

NTB Sport

– Andrea ble påmeldt av NFIF på 60 meter hekk uten at hun hadde klart det internasjonale kravet, noe som man kan gjøre og som kan føre til at man kan delta dersom antallet påmeldte deltakere er mindre enn det antallet deltakere man skal ha i de respektive øvelsene. Men vi har fått beskjed fra arrangøren om at hun ikke får delta, sier sportssjef Erlend Slokvik.

Det norske sprinttalentet Henriette Jæger fra Aremark får ikke delta etter å ha vært i nærkontakt med en koronasmittet person.

– I henhold til mesterskapets protokoll får man ikke innreise hvis så har skjedd de siste 14 dagene før mesterskapet, sier Slokvik.

Helene Rønningen har gitt beskjed om at hun ikke deltar, opplyser Slokvik.

