Molde møter Granada i europaligaen: – Tror de ropte høyest «hurra» av alle lagene

Det ble klart under trekningen i Det europeiske fotballforbundets (Uefa) hovedkvarter i Nyon, Sveits fredag ettermiddag.

Molde møter Granada borte først og deretter hjemme. Kampene spilles 11. og 18. mars.

– Jeg fikk ikke vite om trekningen før vi satt oss på flyet. Det at de er et godt fotballag er hevet over enhver tvil. Nå trenger vi tid til å se på dem før jeg kan si noe mer om det. Det er et godt lag, det vet vi. Så får vi se om det er et typisk spansk lag, det er jeg usikker på. Jeg kjenner ikke godt til dem fra før, sa Molde-trener Erling Moe til norsk presse da laget hadde landet i Spania fredag ettermiddag.

Blir i Spania

Molde blir værende i Spania fram til de møter Granada 11. mars og tror at returoppgjøret også blir spilt i Spania, selv om Moe håper å spille returen hjemme.

– Vi håper selvfølgelig på Aker (stadion), men vi får bare vente og se.

Han innrømmer samtidig at Granada ikke var blant drømmemotstanderne.

– Nei, jeg hadde heller håpet på Young Boys eller Sparta Praha. Jeg tror Granada ropte høyest «hurra» av alle lagene. Så får vi håpe at de undervurderer oss.

Slo Napoli

Granada imponerte ved å slå ut Napoli i 16-delsfinalen. Ettersom Molde spilte sin hjemmekamp mot Hoffenheim i Spania på grunn av norske koronarestriksjoner, er det ikke utenkelig at det kan bli dobbeltkamp på spansk jord i neste runde.

Molde-spillerne fløy fredag tilbake til Spania etter å ha spilt i Tyskland. Der overrasket blåtrøyene overrasket stort ved å slå Hoffenheim 2-0 på bortebane. Etter 3-3 i første kamp gikk Molde videre med 5-3-seier sammenlagt.

– Denne rangerer jeg nok høyest. Det er stort. Bare se på den listen vi konkurrerer mot nå. Det er store, store klubber fra store fotballnasjoner, sier Moe.

United mot Milan

Mange nordmenn hadde nok håpet at Molde skulle trekke Manchester United og Ole Gunnar Solskjær i åttedelsfinalen. United skal imidlertid ut mot knalltøffe Milan og spiller hjemme først.

Det oppgjøret åpner for et United-gjensyn for stjernespissen Zlatan Ibrahimovic, som vant europaligaen med nettopp Manchester-klubben i 2017.

Slik er hele trekningen av åttedelsfinalene:

Ajax (Nederland) – Young Boys (Sveits), Dynamo Kiev (Ukraina) – Villarreal (Spania), Roma (Italia) – Sjakhtar Donetsk (Ukraina). Olympiakos (Hellas) – Arsenal (England), Dinamo Zagreb (Kroatia) – Tottenham (England), Manchester United (England) – Milan (Italia), Slavia Praha (Tsjekkia) – Rangers (Skottland), Granada (Spania) – Molde (Norge)

