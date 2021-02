Golf: Ventura klarte cuten i Puerto Rico etter sterk avslutning

NTB Sport

Nordmannen startet fredagens runde med ni strake par, men så kom en sur nedtur med bogey på hull ti og elleve. Deretter ble det par på hull tolv, birdie på hull 13 og par på 14, 15 og 16. Han avsluttet med birdier på de to siste hullene.

Totalt endte dagen ett slag under par for Ventura, som fylte 26 år onsdag. Han er tre slag under par etter to runder og ligger enn så lenge på en delt 32.-plass. Opp til ledende Brandon Wu skiller det i øyeblikket åtte slag.

Det er første gang Ventura klarer en cut i en PGA-turnering siden 8. november. Det er seks turneringer siden.

På den B-pregede PGA-turneringen i Puerto Rico, som Viktor Hovland vant i 2020, spiller kun fem golfere som er inne topp 100 på verdensrankingen. Britiske Matt Wallace er høyest rangert med sin 55.-plass, mens Ventura er nummer 218.

Verdenseliten spiller denne helgen WGC-turneringen i Florida.

