Zuccarello med mål og målgivende da Wild vant

NTB Sport

Scoringen kom etter et flott overgangsspill om lag ti minutter ut i kampen og var det eneste målet i første periode.

Zuccarello fikk pucken like foran mål fra Kirill Kaprizov, som kunne ha skutt selv, og satte den høyt i mål med et håndleddsskudd fra en trang vinkel.

Det var nordmannens tredje scoring denne sesongen. Natt til tirsdag dominerte han da Minnesota Wild knuste San Jose Sharks 6–2 på bortebane. Zuccarello var delaktig i fire av de seks målene Wild skåret.

Kampen natt til torsdag endte også 6-2, og Zuccarello bidro i tillegg med en målgivende pasning til kampens sjette mål. Det var det lagkamerat Ryan Hartman som sto for nærmere tolv minutter ut i tredje og siste periode. De to siste målene sørget Nico Sturm for.

Zuccarello fikk litt under 13 minutter på isen.

