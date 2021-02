Russiske friidrettsutøvere nektes å delta i innendørs-EM

NTB Sport

Etter dopingdommen mot Russland har russiske utøvere fått delta i internasjonale konkurranser under nøytralt flagg, men den muligheten gjelder ikke for friidretten ettersom den tidligere russiske friidrettspresidenten Dmitrij Sljatsjin ble utestengt i fire år for å ha skjult doping.

Tidligst på et møte 17.-18. mars i kan Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) ta en ny avgjørelse på om russiske utøvere kan delta under nøytralt flagg.

Dermed får blant andre høydestjernen Marija Lasitskene ikke mulighet til å forsvare gullet sitt i EM.

– Vi forstår bitterheten og skuffelsen hos våre utøvere, trenere og friidrettsfans, skriver Russlands friidrettsforbund, ifølge SVT.

