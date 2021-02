Leicester røk ut av europaligaen på hjemmebane

NTB Sport

Etter en målløs første omgang tok gjestene fra Tsjekkia ledelsen i det 49. minutt. Hjemmeforsvaret greide ikke å finne formasjonen etter et langt Slavia-framspill, og Lukas Provod fikk løpe helt alene inn ved lengste stolpe og bredside Nicolae Stancius innlegg i mål.

Det var Leicesters første baklengsmål i europaligaen på 234 minutter, og det innebar at Premier League-laget måtte score to ganger for å gå videre.

I stedet var det Slavia som scoret igjen da Abdellah Sima fikk rom til å sikte seg inn fra drøyt 20 meter og sendte en rakett i hjørnet i det 79. minutt. 19-åringen scoret sitt fjerde mål i turneringen denne sesongen, flere enn noen annen tenåring.

– Vi tapte for et bedre lag. Vi skapte ikke nok på de to kampene, og vi forsvarte oss ikke med nok intensitet. Måten vi ga bort målene i dag er skuffende, sa Leicester-manager Brendan Rodgers.

Sterkt felt

Arsenal, Manchester United og Tottenham blir engelske representanter i fredagens trekning, der Molde er blant de mulige motstanderne. Leicester kan konsentrere seg om jakten på mesterligaplass gjennom Premier League, og om FA-cupen, der Manchester United venter i kvartfinalen.

Jens Petter Hauges lagkamerater i Milan tok seg så vidt videre med 1-1 hjemme mot Røde Stjerne. Den italienske klubben gikk videre på bortemålsregelen etter 2-2 i første kamp.

Hauge kom ikke med i Milans europaligatropp for utslagsrundene og må nøye seg med spill i Serie A.

Mens England har tre lag med videre, blir det to italienske (Milan og Roma) og to spanske (Granada og Villarreal).

Tyskland ute

Lag fra topp-fem-ligaene er likevel i mindretall ettersom både Tyskland og Frankrike er uten gjenværende lag. Ved siden av Hoffenheim, som tapte for Molde, forsvant Leverkusen ut av turneringen med 0-2-tap hjemme mot sveitsiske Young Boys.

Ukraina har med to lag videre, mens Nederland, Hellas, Kroatia, Skottland, Sveits og Tsjekkia i likhet med Norge har ett lag hver.

Det er ingen seeding i trekningen fredag, slik at Molde kan trekkes mot hvilket som helst av de andre lagene.

