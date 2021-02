Landslagssjefen tror skulderskaden hemmet Svahn

NTB Sport

– Hun har ikke den siste trøkket som hun hadde før skaden. Det er dessverre så små marginer, og har man ikke med seg dem her, kommer man seg ikke fram, sier Bystrøm.

Svahn skadd seg i verdenscupsprinten i Ulricehamn for tre uker siden. Hun valgte å stå over det svenske mesterskapet helgen etter.

– Det er en forventning og et press som er ekstremt. Som 21-åring har hun vunnet nesten alt og hatt en fantastisk sesong. Det blir et VM-renn som ikke fungerer. Det er synd for henne, sier han.

– Jeg vil mest bare dra herfra. Nå skal jeg nok ringe til Ola (Ravald, trener) og prate med ham, sa hun selv til SVT etter VM-sprinten.

– Hun har hatt dette som sitt store mål hele sesongen, og når hun da føler at kroppen ikke reagerer og hun ikke er der hun vil, er hun skuffet, sier Ravald til SVT.

