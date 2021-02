NTB Sport

Bak favoritten ordnet Erik Valnes (sølv) og Håvard Solås Taugbøl (bronse) en ren norsk seierspall

Valnes ledet inn på det lange oppløpet i Oberstdorf. Der var imidlertid Klæbo etter hvert raskest. Valnes så vidt holdt unna for Taugbøl.

Klæbo gikk inn til sitt fjerde VM-gull i karrieren. Det er ni opp til Petter Northug som topper den statistikken klart med 13.

– Jeg har vært utrolig nervøs foran dette skirennet. Jeg har både gruet meg og sovet dårlig. Derfor har jeg på ingen måte følt at dette gullet bare var å plukke, sa Klæbo i intervjusonen.

– Jeg var oppriktig og mente at vi var to som skulle ta favorittstempelet. Det har vært et krevende år. Dette skirennet er kanskje det skirennet det har vært mest følelser involvert i etter målgang noen gang. Dette er en lagseier sammen med dem som har stått meg nærmest, sa han videre.

Tøff sesong

Det ble favorittseier til Klæbo i VMs første øvelse. Han lå i flere uker på Skeikampen og ladet opp sammen med faren Håkon og i perioder morfar Kåre (78) før mesterskapet.

– Jeg snakket med pappa rett etter at jeg gikk i mål. Vi konkluderte vel med at jeg ikke klarte å si noe, og tårene trillet. Jeg får ringe ham etterpå, sa gullvinneren.

Sistnevnte er ikke med til Tyskland, men har en sentral rolle som Klæbos personlige trener og mentor.

– Det har vært tungt å sitte hjemme og se på Tour de Ski, men når jeg får stå her sammen med to gode lagkompiser på pallen, er det ekstrem morsomt, la han til.

Kopierte Northug

Klæbo er den første mannlige langrennsløperen på ti år som forsvarer et individuelt VM-gull. Northug gjorde det to ganger i Oslo i 2011. To år tidligere vant han tre- og femmil i Liberec.

24-åringen Klæbo ble torsdag også den første blant gutta til å vinne VM-sprinten to ganger. Øvelsen kom på programmet i 2001 da Tor-Arne Hetland vant.

Søndag står Klæbo med en ny solid seiersmulighet i lagsprinten. Han er tittelforsvarer også i den øvelsen.

– Enormt

Klæbo var overlegen i prologen og vant 3,48 sekunder for Valnes. Fra første heat i kvartfinalene hadde de to ingen problemer med å ta seg til semifinalen. De gjentok bedriften i semifinalen, selv om Bolsjunov var en trussel.

– Medalje, det er stort. Det er bare å høre på de ordene: Medalje i VM, det er enormt. Jeg har virkelig hatt dette som et stort mål, så blir det et annet føre, men så takler jeg det bra, sa Valnes til NRK.

Også trener Arild Monsen var i godt humør etter finalen.

– Det var fantastisk. Jeg er så glad på gutta sine vegne. Alt er etter planen, fra første til siste stavtak, sa trener Arild Monsen til NRK.

– Fantastiske ski

– Ikke minst Håvard, som hadde mer enn kniven på strupen før VM-uttaket, sa han.

Taugbøl selv skrøt av skiene. – Først og fremst har vi helt fantastiske ski. Smørerne min Frode jobber dag og natt for å sikre gode ski. Han skal ha en stor takk, sa Taugbøl, som har hatt noen tyngre sesonger.

– Det kan se ut som et ganske fint liv som toppidrettsutøver, men jeg har kjent på det de siste årene, men jeg har en samboer og familie som er med og støtter meg. Jeg må sende en stor takk til de, sa han.

Iversen og Golberg ut

Emil Iversen vant sin kvartfinale enkelt, men ble nummer fem i Klæbo og Valnes' semifinale.

Også Taugbøl var sterkest i sin kvartfinale og vant sin semifinale lett.

Etter 4. beste tid i prologen fikk derimot Pål Golberg en tyngre semifinale, men han tok seg videre på tid med sin 3.-plass. I semifinalen ble han nummer fire uten at tiden kunne hjelpe ham.

Det var tett opp mot 15 graders varme under konkurransen i Oberstdorf.

Arrangøren valgte å legge starten tidligere enn opprinnelig planlagt for å skåne løypene for sola. I tillegg ble traseen saltet slik at forholdene ikke skulle ende opp helt kritikkverdige.

