Line Andersen saksøker NRK

NTB Sport

Det melder Journalisten. Andersen ledet i flere år sportssendinger i NRK, men har ikke vært på skjermen siden høsten 2019.

– Det er ingenting i hele verden jeg skulle ønske mer enn at dette ikke var nødvendig, men det har det vist seg å bli. Jeg har hele tiden snakket med noen av de flinkeste folka på området, og vi har forsøkt å gjøre alt vi kan for at dette ikke skulle skje. Men til slutt fantes det ingen annen vei ut, sier Andersen til Journalisten.

Hun var blant annet programleder for NRK under flere av Magnus Carlsens verdensmesterskap i sjakk. Hun har også vært utsendt friidrettsreporter.

I 2018 ble Andersen nominert til Gullrutens publikumspris og i klassen for kvinnelig programleder året etter.

Andersen blir representert av advokat Tron Dalheim i tvisten med NRK.

– Saken gjelder beslutninger truffet av NRK. De har store konsekvenser for Line Andersens videre karriere, sier Dalheim.

NRKs organisasjonsdirektør Olav Hypher skriver i en epost til Journalisten at mediehuset har forsøkt å finne en løsning med Andersen, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

(©NTB)