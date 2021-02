Holder på VM-spenningen i kombinertlaget

NTB Sport

De fire første plassene ble presentert onsdag. Verdenscupleder Jarl Magnus Riiber er klar sammen med Espen Bjørnstad, Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro.

Siden Riiber er tittelforsvarer, kan Norge fredag stille med fem løpere på startstreken i VM-rennet i liten bakke og det påfølgende langrennet over 10 kilometer.

Kombinertløperne går langrennsdelen sent på dagen, og det kan bli spesielle forhold i varmen.

– Løypa her har passet meg bra her før, men det blir nok løsere enn jeg skulle ha ønsket. Det må vi bare ta. Normalt sett har vi gode på dette føret, sa Riiber under onsdagens digitale pressekonferanse.

Riiber mener han har såpass kontroll på situasjonen at han står over onsdagens trening.

I tillegg er han nødt til å ta det mer rolig grunnet et sårbart kne.

– Ting sitter bra, og det gjorde det også på precampen i Oberhof. Jeg har valgt å kopiere opplegget foran tidligere mesterskap, og da velger jeg å gjøre minst mulig foran konkurransene, sier Riiber.

(©NTB)