Friidrettsforbundet deler ikke Warholms smittefrykt

NTB Sport

Onsdag offentliggjorde forbundet den norske troppen til mesterskapet i polske Torun fra 4. til 7. mars. Den inneholder profilerte navn som Hedda Hynne, Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen.

Sportssjef Erlend Slokvik er klar på at det er smittevernmessig forsvarlig å delta. I en uttalelse viser han til at Norges Friidrettsforbund det siste døgnet har fått flere henvendelser med spørsmål om det er trygt for norske utøvere å delta i Torun. Tirsdag sa Karsten Warholm at han dropper mesterskapet.

Friidrettsstjernen begrunnet blant annet valget med at han og apparatet rundt mener «risikoen er større enn gevinsten».

– Med bakgrunn i den smittevernprotokollen arrangøren har presentert, og basert på erfaringer fra andre stevner i Europa denne vinteren, mener vi i det sportslige apparatet og vårt medisinske støtteapparat at det er forsvarlig å sende norske utøvere til Polen. I motsatt fall ville vi naturligvis ikke gjort dette, sier Erlend Slokvik.

Jakob og Filip Ingebrigtsen er begge påmeldt 1500 og 3000 meter i Torun.

Friidrettsforbundet opplyser også at Gular-løper Bjørnar Lillefosse er påmeldt på 3000 meter, men vil være hjemmeværende reserve.

Stortalentet Henriette Jæger er på sin side påmeldt på både 400 meter og femkamp, men vil ikke kunne kombinere deltakelse i begge disse øvelsene.

– Det er en umulig dobling, men det åpner for å avklare senere hvilken øvelse hun stiller i, sier sportssjef Slokvik.

Usikkerhet er det også rundt deltakelsen til Andrea Rooth på 60 meter hekk. Hun har ikke klart Det europeiske friidrettsforbundets krav.

Den norske troppen ser slik ut:

Kvinner:

Helene Rønningen, Tyrving (60 meter), Henriette Jæger, Aremark (400 meter og femkamp), Hedda Hynne, Tjalve (800 meter), Andrea Rooth, Lambertseter (60 meter hekk).

Menn:

Even Meinseth, Gular (60 meter), Jacob Vaula, Gular (60 meter), Mathias Hove Johansen, Skjalg (60 meter), Tobias Grønstad, Tjalve (800 meter), Jakob Ingebrigtsen, Sandnes (1500 meter og 3000 meter), Filip Ingebrigtsen, Sandnes (1500 meter og 3000 meter), Jacob Boutera, Ullensaker/Kisa (1500 meter), Narve Gilje Nordås, Sandnes (3000 meter), Bjørnar Lillefosse, Gular (3000 meter, hjemmeværende reserve), Vladimir Vukicevic, Vidar (60 meter hekk), Sondre Guttormsen, Vidar (stav), Marcus Thomsen, Tjalve (kule).

(©NTB)