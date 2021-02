Warholm dropper innendørs-EM – redd for at smitte kan ende karrieren

NTB Sport

Det har hersket usikkerhet rundt om friidrettsstjernen ville stille til start under mesterskapet i polske Torun fra 4. til 7. mars. Nå er avgjørelsen tatt.

Det opplyste Warholm da han hadde invitert til pressekonferanse i sosiale medier tirsdag.

– Jeg er i bra form, og det er synd (ikke å delta), men risikoen er større enn oppsiden, sa Warholm.

Han la videre til at det finness skrekkscenarioer rundt hva det vil si å få korona.

– Det kan i verste fall bety slutten på karrierer, og det kan bety slutten for min gode trener Leif Olav, selv om han selv mener han er udødelig, sa Warholm.

Rekordjakt

24-åringen er regjerende europamester innendørs på 400 meter flatt. Han vant distansen i Glasgow for to år siden.

Noen gjentakelse av den bragden blir det altså ikke i Polen.

I stedet setter han seg andre mål i tiden framover. Kommende søndag, samme dag som Warholm fyller 25 år, går han til angrep på den norske rekorden på 300 meter. Det skjer i Bærum Idrettspark.

– Jeg er bedre enn i fjor, og forberedelsene har vært gode. Jeg har vært mye hjemme og trent ekstremt mye, sa Warholm tirsdag.

Mye i vente

Trener Leif Olav Alnes er også kjempeoptimist foran sesongen som venter.

– Ikke selg aksjen på Warhom helt ennå. Veldig mye tyder på at det er store ting i vente. Forhåpentlig blir det en flott utedørssesong, sa han.

Alnes er tydelig på at eleven er på et høyere nivå enn for ett år siden.

