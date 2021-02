Glimt reiser på treningsleir – mener Spania er tryggere enn Norge

NTB Sport

Bodø-klubben opplyser på sine nettsider at klubbens spillere og støtteapparat allerede torsdag setter kursen mot varmere strøk.

Det skjer samtidig som at norske myndigheter i øyeblikket fraråder reiser til utlandet som følge av koronasituasjonen.

«Beslutningen er tatt etter grundige vurderinger internt på styrenivå og i dialog med NFF, NTF og kommunale smittevernmyndigheter», skriver klubben.

Glimt argumenterer videre med at klubben står overfor en sportslig svært viktig sesong, og at klubben siden nyttår har gjennomgått to perioder med karantene som følge av intern koronasmitte.

«I den grad klubben på ny skulle komme i en tilsvarende situasjon, vil dette forringe klubbens muligheter til å kunne forberede seg til kommende sesong på en tilfredsstillende måte. Klubben har derfor sett det som nødvendig å gjøre det vi kan for å optimalisere treningshverdagen til vårt A-lag, samt sikre at vi gjør det vi kan for å unngå smitte inn mot seriestart og viktige kvalifiseringskamper til Champions League», heter det i meldingen.

Oppholdet i Spania er i første omgang planlagt å vare til 15. mars, men klubben opplyser at den vil gjøre løpende vurderinger om å forlenge oppholdet «dersom det viser seg å være behov for dette».

