Full målfest i Hege Riises England-debut

Det ble i stor grad spill mot ett mål i privatlandskampen i Burton.

Fra sidelinjen fikk Riise se mannskapet sitt sette trykk på det nordirske laget fra start, og det tok bare 18 minutter før uttellingen kom. Da ble målfarlige White frispilt til venstre i feltet, og alene med keeper Becky Flaherty var Manchester City-profilen iskald.

Fem minutter etter ledermålet doblet White ledelsen etter å ha fått ballen servert på sølvfat av City-lagvenninnen Lucy Bronze, før Bronze selv gjorde 3-0 fra kloss hold.

Fire minutter etter pause fullførte Ellen White sitt hattrick etter å ha blitt frispilt av Jill Scott, som spilte sin 150. landskamp og var kaptein for dagen. Rachel Daly la på til 5-0 midtveis i omgangen, og Bronze noterte ny målgivende pasning.

Manchester United-spiller og debutant Ella Toone fastsatte resultatet til 6-0 på straffespark.

Det ville blitt scoringer om ikke Becky Flaherty hadde storspilt i Nord-Irlands mål.

Ros fra sjefen

– Det er klart jeg er fornøyd med seks mål, og med at fire spillere fikk sin landslagsdebut. Vi presset i 90 minutter og jaget flere mål. Jeg synes laget viste karakterstyrke, sa Riise til BBC.

– Vi burde nok ha scoret flere mål, men det var en god prestasjon med mye energi.

Storseieren ga Riise og hennes assistent Rhian Wilkinson en kjempestart som engelsk trenerteam.

Sue Campbell, sportssjef for kvinnefotball i Englands fotballforbund, skryter av jobben den nyansatte trenerduoen har gjort.

– Både Hege og Rhian har gjort en fantastisk jobb. Spillerne har vært svært optimistiske, sier hun til BBC.

Midlertidig i jobben

Riise skal ha ansvaret for det engelske laget, som to ganger på rad har vært semifinalist i VM, fram til nederlandske Sarina Wiegman overtar permanent i september. Det er sannsynlig at Riise leder Storbritannias lag under Tokyo-OL til sommeren.

Den tidligere LSK-treneren hadde i utgangspunktet fått jobben som assistent for forgjengeren Phil Neville, men fikk opprykk da han ga seg.

Riise gikk av som hovedtrener for LSK Kvinner i desember etter flere suksessrike år. Etter at engasjementet i England er over blir hun sjef for Norges J19-landslag.

