NTB Sport

Det bekrefter bergensklubben mandag. Brann understreker at det ikke ligger noen dramatikk bak beslutningen.

«Brann ønsker å takke Rune for en formidabel innsats for klubben gjennom 15 år, de siste seks år som sportssjef, og for hans integritet og lojalitet», står det i en pressemelding.

(©NTB)