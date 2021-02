NFF fikk nye 19,3 millioner fra regjeringens krisepakke

NTB Sport

Sist fredag gjennomførte Lotteri- og stiftelsestilsynet den femte utbetalingen fra krisepakke nummer tre til idretten og frivilligheten. Totalt ble mer enn 65 millioner kroner fordelt på 154 ulike søknader.

Norges Fotballforbund fikk mest i denne runden. Utbetalingen lyder på drøyt 19,3 millioner kroner og kommer i tillegg til de 28,5 millionene forbundet fikk fra samme krisepakke tidlig i januar.

Fredagens kompensasjonsbeløp er betydelig mindre enn det NFF hadde søkt om. Den korresponderende søknaden lød på drøyt 49 millioner, og det ville utløst en kompensasjon på 34,5 millioner dersom den hadde blitt innvilget i sin helhet.

Krisepakkeordningen åpner for å kompensere mellom 50 og 70 prosent av godkjent søknadsbeløp, avhengig av om arrangementet det søkes kompensasjon for, helt eller delvis lot seg gjennomføre eller om det måtte avlyses i sin helhet.

EM-kompensasjon

NFF har søkt om kompensasjon for tapte inntekter knyttet til en rekke arrangementer. Fotball-NM for menn måtte avlyses forrige sesong som følge av viruspandemien, og en rekke landskamper måtte spilles for tomme tribuner.

Forbundet har samlet fått utbetalt i underkant av 48 millioner fra krisepakke tre.

Betydelige beløp har også gått til Norges Håndballforbund og Norges Ishockeyforbund. Håndballen fikk i forrige utbetalingsrunde 27. januar snaue 27,3 millioner kroner knyttet til «avlysningen» av Norges del av håndball-EM for kvinner før jul.

Norge hadde i utgangspunktet arrangøransvaret sammen med Danmark, men strenge norske smittevernbestemmelser gjorde at det likevel ikke lot seg gjøre å arrangere kamper i Trondheim.

720 millioner

Ishockeyforbundet har på sin side fått 26,4 millioner kroner. Forbundet søkte på vegne av eliteserieklubbene om kompensasjon for tapte inntekter tilknyttet blant annet billettsalg, kiosksalg, servering og parkering.

Ut fra spesifikasjonene i søknadene som ble sendt inn, har Storhamar, Stavanger og Vålerenga lidd de største tapene.

Så langt har Lotteritilsynet i alt utbetalt over 720 millioner kroner for over 24.000 arrangementer og aktiviteter i krisepakke tre. 6372 av 6595 søknader er ferdigbehandlet.

Krisepakken gjelder for arrangementer gjennomført i perioden 12. mars til 31. desember i fjor. Den har en totalramme på én milliard kroner. I krisepakke nummer én og to ble det utbetalt til sammen 1,3 milliarder kroner til lag og foreninger.

Rett før jul offentliggjorde Kulturdepartementet at nye 1,185 milliarder kroner er satt av til stimuleringsordninger for idretten og frivilligheten for første halvår i 2021. Regelverket for denne ordningen er ennå ikke fastsatt.

