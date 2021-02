Malm Frafjord skjøt Esbjerg til topps på tabellen

NTB Sport

Med seieren passerte Esbjerg den fremste gullrivalen Odense på tabellen. Lagene har riktignok like mange poeng.

Med til historien hører det også at Odense kan ta tilbake førsteplassen med seier over Aarhus tirsdag.

Esbjerg måtte slite for mandagens seier over femteplasserte København. Et stykke ut i annen omgang ledet hovedstadsklubben 18-15, men etter en timeout av trener Jesper Jensen snudde Esbjerg kampen.

Marit Røsberg Jacobsen bidro med to scoringer for gjestene fra Jylland. Spanske Nerea Pena, som fra neste sesong skal spille for Vipers, scoret i likhet med Malm Frafjord seks ganger.

