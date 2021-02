Historisk invitasjon for norsk sykkellag

NTB Sport

Det bekreftet arrangøren av det belgiske brosteinsrittet E3 Saxo Bank Classic mandag. Rittet het tidligere E3 Harelbeke.

Det norske laget er et av fem som er tildelt wildcard.

– Det er veldig stas, sier sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland, til Landevei.

Rittet er et viktig ledd i oppkjøringen til prestisjetunge Flandern rundt. For første gang skal et norsk herrelag forsøke på øverste nivå i internasjonal sykkelsport.

– Det er veldig stas at det er et wildcard utelukkende som følge av det laget vi er, og det vi har prestert over lengre tid, sier Haugland.

Rittet går 26. mars.

(©NTB)