Gladmelding til Premier League-fansen: Vil åpne tribunene til serieavslutningen

Mandag la den britiske regjeringssjefen fram sin plan for å lette på smitteverntiltakene i samfunnet. Da hadde han også gode nyheter til alle idrettsinteresserte, melder Sky Sports.

Supportere har ikke kunnet være til stede på idrettsarenaene siden nivåsystemet, som en periode regulerte hvor mange som kunne slippes inn, ble skrotet i desember i fjor.

Økte smittetall har ført til at tribunene de siste månedene har vært helt stengt.

Nå vil den britiske regjeringen steg for steg lette smitteverntiltakene nasjonalt, i stedet for å ta hensyn til smittesituasjonen lokalt, opplyste statsminister Johnson mandag.

Dermed kan et begrenset antall tilskuere bli sluppet inn når Premier League-sesongen avsluttes 23. mai.

Manchester City har i øyeblikket ti poengs luke på tabelltoppen. Dermed kan det være at klubbens supportere vil kunne få se mannskapet til Pep Guardiola løfte ligatrofeet hjemme mot Everton den dagen.

FA-cupfinalen er terminfestet til lørdag 15. mai, to dager før fansen etter planen skal få slippe til på tribunene igjen. Ifølge Sky Sports kan likevel kampen bli brukt som en test på de nye retningslinjene for publikum. Kanalen melder at så mye som en tredel av arenaens kapasitet kan bli benyttet.

Ligacupfinalen er allerede flyttet til 25. april i håp om at det kan gi en åpning for salg av billetter. Det synes vanskelig, gitt mandagens beskjed fra den britiske regjeringen.

