Futsal-sesongen innstilles – Utleira kåret til seriemester

Det bekrefter NFF på sine nettsider mandag. Avgjørelsen oppgis å være tatt av forbundsstyret i samråd med serieforeningen for futsal og klubbene.

Kampaktiviteten for futsalspillerne har vært satt på pause siden 18. januar, og med tanke på utviklingen av smittesituasjonen i samfunnet velger man nå å sette sluttstrek for inneværende sesong.

– Selv om vi har lyktes svært godt med å unngå smittetilfeller og fulgt strenge smittevernprotokoller siden treningsoppstart i midten av september, så har vi kommet til at vi er best tjent med å avslutte sesongen. Dette gjør vi både for å unngå til å bidra til økt smittetrykk i befolkningen og for å avlaste nøkkelpersonell i små futsalklubbmiljøer, sier fotballpresident Terje Svendsen i en uttalelse.

– Det er trist at vi ikke får fullført sesongen, men det er mange hensyn å ta i en krevende tid. Vi har vist oss tilliten vi fikk fra helsemyndighetene verdig. Først gjennom en solid gjennomføring av sesongen med strengt smittevern, og nå gjennom en avlysning når forutsetningene har endret seg, tilføyer han.

Det er høyst uvisst når toppidretten kan få grønt lys til å komme i gang igjen med seriespillet igjen.

