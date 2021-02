Røkke i samtaler med idrettsforbundet etter bruddet med Olympiatoppen

NTB Sport

Det kommer fram i en pressemelding fra stiftelsen som Aker for noen år siden opprettet på Røkkes initiativ.

«NIF og VI er enige om at det fortsatt er mye ugjort for at mennesker med funksjonsnedsettelse skal få bedre tilretteleggelse og muligheter til å prestere. Partene er også enige om å forsterke at temaet er en viktig verdidebatt i norsk idrett og i samfunnet for øvrig», står det i meldingen.

Fredag ble det kjent at Stiftelsen VI hadde sagt opp en samarbeidsavtale med Olympiatoppen. Den var tiltenkt å støtte paraidretten med 125 millioner kroner over fem år. Bruddet skjedde etter misnøye med fordelingen av statens tilskudd til merkostnader etter utsettelsen av OL og Paralympics.

«VI anerkjenner det arbeidet som OLT nedlegger for norsk toppidrett, men VI mener også at endringer må til for at hele norsk idrett skal bli bedre tilrettelagt for parautøvere. NIF og VI vil søke innspill fra parautøverne om hvilke konkrete endringer og tiltak som kan bidra til det», skriver stiftelsen.

Det blir opplyst at det er etablert dialog mellom NIF ved idrettspresident Berit Kjøll og VI ved Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen.

