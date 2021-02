Nytt tungt Celtic-tap – Rangers kan sikre gullet i byderby

NTB Sport

Nå våkner en ny bekymring. Rangers har etter sin 4-1-seier over Dundee United 18 poengs luke og trenger bare sju poeng på sine åtte siste kamper for å bli seriemester for første gang siden 2011. Gullet kan bli sikret i Old Firm-oppgjøret på Celtic Park 21. mars.

Det ville fullføre en katastrofal sesong for Celtic.

Ross County gikk på banen som tabelljumbo, men la både Hamilton og Kilmarnock bak seg takket være Jordan Whytes hodemål snaut 20 minutter før slutt.

Kristoffer Ajer spilte hele kampen for Celtic, mens Mohamed Elyounoussi ble byttet inn i en forgjeves jakt på utligning mot slutten.

Rangers kom rett fra 4-3-seier over Royal Antwerpen i europaligaen, men herjet med Dundee United med mål av Ianis Hagi, Ryan Kent, Joe Aribo og Alfredo Morelos.

– Vi må bare fullføre jobben, sa manager Steven Gerrard, som aldri ble seriemester i alle sine år som Liverpool-spiller.

