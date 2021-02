Martinez-dobbel sørget for knusende Inter-seier i byderbyet

NTB Sport

Det var argentinske Lautaro Martínez som ble den store helten for Inter. Han sto for både 1-0- og 2-0-målet med to lekre scoringer. Den belgiske storscoreren Romelu Lukaku hamret inn 3-0 etter halvspilt 2. omgang.

Seieren sørget for at Inter nå er fire poeng foran Milan etter 23 serierunder. Seieren var Inters fjerde strake i Serie A.

Jens Petter Hauge var ubenyttet reserve for Milan.

Overlegne Inter

Inter tok ledelsen etter bare fem minutter. Martínez stanget inn kampens første mål etter innlegg fra Lukaku. Utover i omgangen var de blå og svarte overlegent best, og de kunne fort ha ledet med to og tre mål.

Zlatan Ibrahimovic fikk to kjempemuligheter med hodet like etter sidebytte. Begge forsøkene ble stoppet mesterlig av Samir Handanovic, før kapteinen måtte i aksjon igjen like etter da Sandro Tonali hamret til fra distanse. Også dette forsøket reddet sloveneren.

2-0 var et faktum ti minutter senere. Christian Eriksen spilte ut til Ivan Perisic, som slo inn til Martinez. Han la ballen under Gianluigi Donnarumma og i mål. Det var argentinerens 13. seriemål denne sesongen.

Fire på rad

Også Lukaku tegnet seg «som vanlig» på scoringslisten. Han banket ballen helt nede ved stolperoten og i mål til 3-0 etter halvspilt 2. omgang.

Belgieren har nå scoret i fire strake seriekamper mot Milan. Den forrige til å gjøre det var Benito Lorentzi i 1950.

