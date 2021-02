Hovland spilte seg opp etter pause for vindtrøbbel

NTB Sport

Etter pausen greide Hovland birdie på to av de tre første hullene han spilte. Deretter spilte han resten av runden på par og brukte i alt 71 slag lørdag. Totalt er nordmannen tre slag under par før siste runde.

23-åringen startet dagen på 28.-plass to slag under par. Etter sju spilte hull var han ett slag over par for dagen, og arrangøren valgte å stoppe spillet i flere timer på grunn av svært vanskelige vindforhold.

Ikke bare ble lange slag tatt av vinden, det var vanskelig å få ballen til å ligge stille på greenene. Det var første gang siden US Open i 2015 at en turnering på PGA-touren ble avbrutt på grunn av vind.

Hovland var blant dem som startet dagen på 10. hull. Han greide par på de seks første hullene, men så kom en bogey på 16. hull. Etter omstarten greide han birdie på 18. og 1. hull og var oppe på delt 21.-plass etter ti spilte hull.

Sikkerhet først

Vinden som stoppet spillet, tiltok utover formiddagen på banen i California.

– Sikkerheten var den viktigste årsaken til at vi avbrøt spillet. Tilfeller der ballen rørte seg på greenene kunne vi ta oss av med regelboka, men på 14. hull opplevde vi at kommunikasjonsutstyr blåste over ende rett ved noen spillere. Da innså vi at vi måtte gjøre noe, sa Steve Rintoul i PGA til tourens nettsted.

På 15. hull var Hovland heldig. Utslaget hans syntes å havne inne blant noen trær, men ballen la seg i stedet på fairwayen til banen ved siden av. Han spilte seg flott inn på greenen og klarte par. På neste hull ble det derimot bogey etter at utslaget havnet i en sandgrav. Rett etter ble spillet stoppet.

Stoppet av mørket

Det ble spekulert på om man skulle annullere runden for dem som hadde spilt og så starte om igjen med blanke ark, men slik ble det ikke. Hovland fortsatte der han slapp.

Han rakk å fullføre runden og lå på delt 15.-plass før mørket kom, men det gjorde ikke flere av spillere i det ypperste toppsjiktet. Blant dem var Sam Burns, som i skrivende stund leder turneringen to slag foran Matthew Fitzpatrick. Amerikaneren hadde fem hull igjen da han måtte gi seg for dagen.

Runden blir gjenopptatt søndag før Hovland og co. går løs på den fjerde og siste i turneringen.

