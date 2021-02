Hovland sliter på golfbanen, stopp i spillet i California

NTB Sport

23-åringen startet dagen på 28.-plass to slag under par. Etter sju spilte hull hadde han gått ett slag over par. Han lå på 36.-plass da arrangørene valgte å stoppe spillet på grunn av svært vanskelige vindforhold.

Hovland klarte par på de fem første hullene. Han har hatt gode utslag, men nærspillet har ikke vært helt bra. Han hadde derimot en god chip som endte en halv meter unna koppen, og han reddet par på det femte hullet.

På det sjette hullet var Hovland også heldig. Han fikk en uvanlig dårlig treff på utslaget, og ballen syntes å havne ute blant noen trær, men den la seg på fairwayen til banen ved siden av Han spilte seg flott inn på greenen og klarte en ny par. På banens 16. og rundens sjuende hull måtte han tåle en bogey.

Vinden gjorde det vanskelig for spillerne å beregne hvor utslagene havnet. Mange hadde også problemer med vinden på greenene.

Det ble spekulert om man skulle annullere runden for dem som hadde spilt og så starte med blanke ark når vinden skulle løye.

